La Guardia Civil pide ayuda para localizar al presunto autor del homicidio de un "Latero" en Adra

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para localizar a Antonio Santiago Muñoz, señalado como el supuesto autor del homicidio de un joven de 22 años ocurrido el 2 de junio de 2025 en el municipio de Adra. Sobre el sospechoso recae una orden judicial de búsqueda y detención. Las autoridades han advertido de que se trata de una persona "armada y peligrosa", por lo que se ruega a cualquier ciudadano que pueda avistarlo que "extreme las medidas de precaución" y dé aviso inmediato a los...