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La Guardia Civil pide ayuda para localizar al presunto autor del homicidio de un "Latero" en Adra

La Guardia Civil pide ayuda para localizar al presunto autor del homicidio de un "Latero" en Adra

La Comandancia de la Guardia Civil de Almería ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para localizar a Antonio Santiago Muñoz, señalado como el supuesto autor del homicidio de un joven de 22 años ocurrido el 2 de junio de 2025 en el municipio de Adra. Sobre el sospechoso recae una orden judicial de búsqueda y detención. Las autoridades han advertido de que se trata de una persona "armada y peligrosa", por lo que se ruega a cualquier ciudadano que pueda avistarlo que "extreme las medidas de precaución" y dé aviso inmediato a los...

| etiquetas: guardia civil , ayuda , localización , autor , homicidio
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