La Guardia Civil no está para perseguir 'bulos', sino para perseguir delitos

Los que no sean insultantemente jóvenes se acordarán de un anuncio del año 2001 de "Malibú" (un licor hecho en las Barbados, de extracto natural de pimienta a base de ron), que popularizó una frase que se oía por doquier: "Me estáis estresando". Pues bien, ese anuncio y esa frase me han venido a la cabeza estos días a raíz de las declaraciones del Gobierno y de la Guardia Civil sobre que persiguen bulos que generan “estrés social”. Y no hago más que pensar en qué significa ese concepto.