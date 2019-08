La Guardia Civil denuncia jornadas maratonianas en las vacaciones de Pedro Sánchez

Las vacaciones de Pedro Sánchez en Doñana no le están gustando a casi nadie. Ahora es la Guardia Civil quién mediante Juan Fernández, Portavoz de la AUGC, ha denunciado las malas condiciones laborales a las que están sometidos los agentes desplazados hasta el parque natural. Jornadas maratonianas, alojamientos muy alejados y dietas que no cubren los gastos, se suman a la cancelación de sus vacaciones “Se les han tenido que cancelar sus días libres y enviarles a Huelva, no se habían previsto las vacaciones del Presidente”.