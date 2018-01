La Guardia Civil bromea con sus “métodos un poco bruscos” y su ‘chiste’ no sienta muy bien

“Si te has olvidado la llave de tu casa y no puedes entrar, no nos llames a nosotros, mejor a un cerrajero, nuestros métodos son un poco bruscos”. Este mensaje, acompañado de la imagen de unos agentes de operaciones especiales a punto de tirar una puerta abajo, parece que intentaba ser una broma (incluía unos emoticonos de risa), sin embargo no ha sentado muy bien.