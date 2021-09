El guapo y el malo soy yo

Siempre me preguntaron por qué no era modelo o incluso actor sin talento. Pero a mí me gusta la delincuencia. Es vocación. Y no es que venga de una familia de mangantes. Es cierto que recuerdo las viejas películas con ladrones con medias en la cabeza para que no nos reconocieran y era liberador. Esa gente sin rostro solo se valía de su destreza física y su palabra. Mi belleza abrumadora hace que el vivir sea en general más fácil. Demasiado fácil. Mis primeros atracos en el barrio donde vivía con mis padres podrían ser considerados donaciones.