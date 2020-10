Guantes del 8M, inseguridad, okupas, "datos falsos" del covid,… los 24 bulos de Vox en su moción de censura

El partido de extrema derecha ha utilizado un amplio catálogo de mentiras, manipulaciones y desinformación como argumentos este martes. El Ejecutivo no oculta muertos en la pandemia, no paga nada con los remanentes de Ayuntamientos, el Ingreso Mínimo Vital no genera un "efecto llamada" y el cambio climático no es una "superstición". El partido de extrema derecha Vox ha utilizado este martes, en su defensa de la moción de censura presentada contra el Gobierno, un amplio catálogo de mentiras, bulos, manipulaciones y desinformación como argumentos