Grupos ambientalistas acusan al Gobierno de simular un debate sobre el ‘fracking’

La Alianza Mexicana Contra el ‘Fracking’ alerta sobre el grupo de técnicos que asesora al Gobierno y que podría limitarse a legitimar una decisión ya tomada: abrir la puerta al gas no convencional. El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de conformar un comité técnico-científico para evaluar la extracción del gas no convencional —uno de tantos eufemismos para eludir la palabra fracking— marca para organizaciones ambientalistas, no el inicio de un debate, sino el eventual cierre de una decisión ya tomada que busca ser legitimada.