Un grupo de jóvenes lanza petardos a una mujer ciega y su perro guía

Todos hemos visto alguna vez a los perros guía acompañando a personas invidentes. Los expertos recomiendan no acercarse a ellos para no molestarlos cuando están trabajando, ya que pueden despistarse y la persona ciega podría sufrir un accidente. Lo que no se debe hacer nunca es asustarlos, y menos a sabiendas de que la vida de una persona depende del animal. Y es lo que hizo un grupo de jóvenes este martes en la ciudad de Leeds, al norte de Inglaterra. Los chicos se encontraban en Hyde Park, uno de los parques más importantes de la ciudad.