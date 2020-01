Un grupo de investigadores certifica que Madrid Central reduce la contaminación más allá de sus límites

Una investigación académica certifica por primera vez la eficacia de Madrid Central en la reducción de la contaminación y confirma que la medida beneficia la calidad del aire no solo de la zona de bajas emisiones, sino también del resto de la ciudad. Estas son las conclusiones de un estudio titulado 'Restricting traffic into city centre: Has Madrid Central been effective to reduce No2 levels?' firmado por cuatro científicos de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Oviedo y el Instituto Don Luis (Lisboa).