Un grupo español exige que DC retire un cómic sobre la segunda venida de Cristo

El grupo de presión Citizen Go, que tiene sede en Madrid, consideró en su petición abierta que el nuevo cómic de DC es un contenido "blasfemo" que "no debería ser tolerado". "Jesucristo es el hijo de Dios, su historia no debería ser ridiculizada para vender libros", argumenta la agrupación.La plataforma Citizen Go, creada por Hazte Oír, ha sobrepasado las 45.000 firmas en una campaña en EE UU.