Gratis: 356 números de Galaxy , la innovadora revista de ciencia ficción de los años 50 [Eng]

Junto con Astounding Science Fiction y The Magazine of Fantasy and Science Fiction, Galaxy Magazine fue uno de los compendios de ciencia ficción más importantes de los Estados Unidos de la década de 1950. Ray Bradbury escribió para él (incluida una versión temprana de su obra maestra Fahrenheit 451), al igual que Robert A. Heinlein, Isaac Asimov, Frederik Pohl, Theodore Sturgeon, Cordwainer Smith, Jack Vance y muchos otros.