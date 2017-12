GranTorrent mina con nuestro ordenador, pero en este caso lo hace con Ethereum

Hace unos días nos hacíamos eco de la integración por parte de Mejor Torrent del JavaScript de CoinHive que mina Monero, algo que ya dijimos que nos parecía muy mal, ya que no consideramos una práctica aceptable que se use el hardware de terceros para beneficio propio. La casualidad quiere que haya sido en GranTorrent, una web que uso hace algún tiempo y que nunca o había detectado, siempre me había funcionado sin sobrecargar mi equipo. Esta no mina Monero, esta va a minar Ethereum.