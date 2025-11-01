Las grandes potencias dictan sentencia para el Sáhara Occidental: será bajo el plan de Marruecos

Marruecos ha conseguido el espaldarazo de la ONU tras la aprobación de una resolución que reconoce su plan de autonomía como base para negociar la paz con el Frente Polisario. El plan de "autonomía limitada" del Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí como única "solución" al enquistado conflicto. Esto supone un brusco giro y margina las resoluciones anteriores de Naciones Unidas y a las que se han agarrado siempre las aspiraciones saharauis: su derecho a la autodeterminación mediante un referéndum.