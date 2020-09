Las “grandes oportunidades” sanitarias de la señora Ayuso

Mientas se desarrolla y expande la pandemia, la Sra. Ayuso no ha perdido el tiempo, y no se ha dedicado precisamente a adoptar medidas para controlar los contagios y reforzar la Sanidad Pública sino a favorecer los intereses empresariales de sus amigos.Si algún día se abre el nuevo hospital de Valdebebas, ¿con que personal se hará?, porque hasta ahora no hay ninguna previsión de contratación y un hospital sin personal solo es un edificio vacío, quizás por eso se ha insinuado lo de convertirlo en un almacén de material.