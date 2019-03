Las grandes olvidadas: 20 pioneras de la fotografía de las que probablemente nunca hayas oído hablar  

Hace diez días, mientras me documentaba para el post que escribí con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, titulado ‘La historia de la fotografía resumida en 15 fotógrafas’ me sucedió una cosa curiosa. Buscaba fotógrafas de diferentes épocas que no fueran del todo conocidas y que acompañaran a otras cuyos nombres sí aparecen en los libros de historia y que han gozado, y gozan, de cierto nivel de reconocimiento. Relacionada: www.meneame.net/m/cultura/historia-fotografia-resumida-15-fotografas-f