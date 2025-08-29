Las grandes desconocidas: The Guilty

Un policía atendiendo el teléfono de emergencias. Una llamada. La VOZ entrecortada de una MUJER. Un presunto secuestro. Y 85 minutos en tiempo real marcados por el suspense, la tensión y unos giros que te vuelan la cabeza. Todo un ejercicio de estilo milimétricamente calculado en el que los SILENCIOS dicen más que las palabras y un tartamudeo explica más que cualquier discurso. Puro entretenimiento del bueno, del que te hace reflexionar, te sacude los nervios, la mollera… Y te encoge la entrepierna. Puro cine.