El gran discurso antisistema

Existimos en la medida en que movilizamos el pensamiento. Como decía en aquella iglesia, en aquel bar, en Naranjo de Córdoba: ¡Levántate y Piensa! Es lo más revolucionario que he visto en mi vida. Porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza que dice "No sirvo, no me da la gana. No quiero asumir estos valores" . Julio Anguita, maestro (1941-2020)