Desconfío de esas personas que derraman sus lágrimas por gente que no han visto en su vida. Me causa pavor ver a millenials (y no tan millenials) que no conocían a la esquiadora, llenar sus redes de DEP y fotografías de la susodicha. No quiero vivir en un mundo en el que la gente olvidada sólo es recordada cuando muere de forma escabrosa.