Gracias, Trump

Le debemos mucho a Trump, particularmente por sus incansables demostraciones de lo que hasta ahora era una realidad más bien oculta. Y especialmente por recordarnos a todas horas lo que significa tener un Trump al mando.

Veamos algunas de sus principales aportaciones:

Alt-media

Después de crear una realidad paralela en los medios tan aislada que dio lugar a una cámara de eco completamente estanca, a un criadero inagotable de trumpistas, sus principales protagonistas están aprovechando esa audiencia para desmontar a Trump.

Sus principales aupadores, incondicionales, ahora no sólo piden disculpas sino que están liderando el desmantelamiento de esa cámara de eco desde dentro.

Bravo, no sólo es poético sino una lección increíble sobre la fragilidad de esta nueva política.

Falsas promesas electorales

Lo que siempre asumimos como parte del juego político, que una cosa es lo que digas (en campaña) y otra lo que hagas, aquí está tomando un peso específico.

Trump fue tan bravucón con lo que iba a hacer y está siendo tan opuesto en lo que está haciendo que el electorado ya no tiene ninguna dificultad en entender que hay un engaño masivo.

Hasta ahora se disimulaba, se jugaba con el lenguaje, se transigía, pero Trump es tan descarado que ya hay un clamor evidente sobre el engaño.

Verdaderas promesas electorales

Trump prometió desde el titular ciertas acciones (eliminar criminalidad derivada de la inmigración irregular, por ejemplo) que se han traducido en verdaderos despropósitos una vez implementadas.

La sociedad ahora entiende que una promesa que te puede encajar desde el titular, puede romperte la vida en su implementación. Y que una promesa que amenaza tu estado es en realidad mucho peor de lo que imaginas.

OTAN, UN

Si bien todos sabíamos de alguna manera que las cartas siempre las tenía el mismo y que como super-potencia USA tiene ascendencia directa sobre los demás... nunca antes se había escenificado de manera tan descarada.

USA está interviniendo sin ningún tipo de rubor en Venezuela, Irán, Cuba, Groenlandia, Canada... ya no hay conversaciones en voz baja o negociaciones encubiertas, ahora ya está tan clara la situación que estas organizaciones están claramente en entredicho.

Supremacía militar

Si bien USA sigue siendo una super-potencia militar, Irán ha demostrado que las guerras han cambiado.

Ya no puedes plantarte con tres porta-aviones y meter miedo. Un país de tamaño medio puede hacerte un daño económico y reputacional enorme.

Religión

El empeño forzado de Trump y otros de colar la religión cristiana en sus decisiones, en sus acciones, está provocando el rechazo hasta de la comunidad cristiana!

Entiendo que quieran dotar a sus acciones de un halo de divinidad, quizás emulando al sionismo, quizás como forma de legitimar lo que de otra manera no hay forma de tragar... el caso es que están provocando un rechazo frontal.

Nepotismo

Siempre había algún primo tonto que se lo llevaba crudo, siempre se ha sabido que hay senadores que operan en bolsa con información privilegiada... pero esto es tan descarado y tan burdo que todo el mundo se está dando cuenta de las operaciones torpes de manipulaciones del mercado y de mercantilización absurda y ridícula de cualquier cosa que rodee a Trump.

Corrupción

Lo de los Epstein es tan tan descarado ya que no hay dudas de que no sólo hay una élite pringada sino que el sionismo lo ha utilizado para manipular a USA.

Ya se habla en canales de noticias, late night, podcasts, etc con una claridad tan diáfana que no admite ningún tipo de duda. Si la justicia lo esconde, la sociedad lo sabrá.

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En fin... muchas gracias Trump por ser el principal agente del cambio. Gracias Trump por dejar tan claro qué significa tener un Trump en el poder.

Gracias por tanto.