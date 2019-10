Graban y amenazan a médico por hablar en español a una paciente  

(Video) Un grupo de 9 activistas independentistas interrogan al doctor Bonavent en el centro médico Les Corts de Barcelona para pedirle explicaciones por unos hechos que se remontan al pasado 18 de septiembre donde una doctora, que no sabía hablar catalán, habló en castellano a una paciente."Médica colonizadora", se refieren a ella los acompañantes de Espot. "Esto es un país en el que no te puedes morir en catalán. Es una puñetera colonia. No consentiremos humillaciones en nuestra propia casa. Iremos donde haga falta".