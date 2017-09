Google acostumbra a aplastar las ideas que no le gustan. Lo sé porque me ha pasado a mi

[...] La gota que colma el vaso fue un comunicado publicado por Lynn en la propia página del think tank en el que “aplaudía” la decisión de la Comisión Europea de Sancionar a Google con 2.700 millones de dólares por su monopolio en el servicio comparador de precios en los resultados de búsqueda. El post fue rápidamente eliminado y vuelto a publicar. Poco después, Anne-Marie Slaughter, directora de New America comunicaba a Lynn y a su grupo que debían dejar la fundación por no acatar las normas de transparencia y colaboración de la institución.