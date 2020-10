Golfos de la historia: El rey portugués que engañó a su mujer acostándose con monjas: tuvo dos hijos con ellas

No obstante, y pese a todo el tiempo que le requería la política internacional de aquella época, su esposa no era suficiente para él. Juan, sediento de nuevas mujeres con las que yacer, recurrió al Convento de Odivelas, en la ciudad de Lisboa, para acostarse con monjas del convento. Sus encuentros con las religiosas fueron tan continuos que era imposible que estas no quedaran embarazadas en algún momento. De esta manera, Juan V de Portugal tuvo hasta dos hijos varones con sus amantes monjas —también tuvo un tercer hijo con una mujer (...)