Godfall requerirá jugar online incluso en solitario. Y en PlayStation 5 hará falta PS Plus

Godfall está siendo uno de los principales animadores de la next-gen. Ahora sabemos que el juego desarrollado por Counterplay Games requerirá conexión obligatoria a internet y suscripción a PlayStation Plus si lo jugamos en PlayStation 5 y, del mismo modo, también será obligatorio jugar conectados a internet en PC. Gearbox se ha defendido diciendo que no se trata de un videojuego como servicio en cuanto a modelo de negocio. Por ello y por su precio, de 79,99€ la edición básica, la comunidad no ha tardado en expresar su disconformidad