El Gobierno de Venezuela permite la entrada al país al equipo de RTVE retenido en el aeropuerto de Caracas

El Gobierno de Venezuela ha permitido finalmente la entrada a la corresponsal de RTVE en Colombia, Nuria Ramos. La corresponsal ha indicado, en declaraciones a RTVE, que a su llegada las autoridades venezolanas no les dieron explicaciones de por qué no les dejaban entrar en el país. Sin embargo, después, según ha asegurado, aunque no lo expresaron "claramente" ni de forma explícita, le explicaron que no podían entrar por "carecer de un visado de trabajo. Ramos ha asegurado que nunca antes le habían solicitado dicho visado para entrar en el país