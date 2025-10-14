edición general
El Gobierno tumba el plan del Consell para que Valenciano sea optativa en Selectividad

El Ministerio de Educación rechaza que la lengua cooficial se vea como una desventaja y la defiende como 'una riqueza cultural digna de especial respeto y protección'

Tkachenko #1 Tkachenko
Autoodio del bueno :palm:
#2 burgerconqueso
luego, segun el PP, el enemigo de Valencia y su cultura son los catalanes….
