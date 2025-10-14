·
8862
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
5105
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
7020
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
4697
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
5303
clics
Pacifistas
más votadas
424
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
786
Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
492
La 1 dispara sus audiencias: radiografía del explosivo auge de sus programas diarios en RTVE
601
El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo
536
Grecia, paralizada de nuevo por la huelga contra la jornada laboral de 13 horas al día
El Gobierno tumba el plan del Consell para que Valenciano sea optativa en Selectividad
El Ministerio de Educación rechaza que la lengua cooficial se vea como una desventaja y la defiende como 'una riqueza cultural digna de especial respeto y protección'
mazón
consell
pp
cultura
valenciano
selectividad
cultura
#1
Tkachenko
Autoodio del bueno
#3
Rayder
#2
burgerconqueso
luego, segun el PP, el enemigo de Valencia y su cultura son los catalanes….
