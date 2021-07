El Gobierno traiciona a los empleados públicos temporales  

El nuevo estatuto básico del empleado público puede considerarse como una traición a los empleados temporales de la administración. La Unión Europea afirma que indemnizar a los trabajadores con 20 días por año trabajado no es efectivo y que deberían adoptarse otras medidas que apuesten por la estabilidad. Además se establecen límites y normas contrarias a la normativa europea, como tomar como referencia el último contrato nada más, obviando la sucesión de contratos. Las personas que no participen en el proceso selectivo no serían indemnizadas.