El Gobierno resta importancia a las condenas de Europa por no investigar torturas: "Son solo nueve"

El Gobierno de Mariano Rajoy considera que las nueve condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos por no investigar suficientemente denuncias de torturas y por malos tratos a detenidos son pocas. Así ha contestado el Ejecutivo al senador de Bildu Jon Iñarritu en una respuesta parlamentaria en la que emplea el argumento de que ETA ha asesinado a cerca de 900 personas, por lo que 9 condenas del TEDH por no investigar torturas no es un número elevado.