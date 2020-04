El Gobierno recomienda lavar la ropa de trabajo a 60-90 grados y evitar el uso compartido de equipos

El Gobierno recomienda lavar la ropa de trabajo a una temperatura de entre 60 y 90 grados y considera que “no es imprescindible” usar la mascarilla durante la jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y se mantiene la distancia interpersonal. Así se recoge en la guía de buenas prácticas en centros de trabajo para prevenir contagios por el coronavirus publicada por el Ejecutivo coincidiendo con la reincorporación, este lunes, a sus centros de trabajo de los empleados de actividades no esenciales que no puedan teletrabajar.