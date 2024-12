El Gobierno prorrogará el impuesto a las eléctricas vía decreto y quedará a expensas del voto de Junts y PNV

Con esa futura tramitación como proyecto, el Ejecutivo quiere lograr atraer los apoyos de formaciones como Podemos, que es reacio al gravamen temporal porque quiere un impuesto permanente, y del PNV, que siempre ha dicho que está en contra del actual formato de prestación de carácter no tributario porque no lo puede recaudar las haciendas forales, pero no ve con malos ojos crear una figura tributaria que sí pueden gestionar Euskadi y Navarra.