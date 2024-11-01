·
El Gobierno prevé que más de 30.000 jubilados se reincorporen al trabajo en cinco años con la nueva jubilación reversible
La reforma ofrece un complemento de hasta el 20% en la pensión a quienes compatibilicen retiro y empleo parcial.
18 comentarios
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
este_no_es_eltraba
Mientras, 3 millones de parados y el porcentaje mayor de europa de jóvenes en el paro
Esto, es un puto circo.
12
K
98
#6
encurtido
#2
Que 30.000 jubilados se reincorporen al trabajo con los nuevos incentivos para pensionistas es facha porque hay mucho desempleo juvenil. Que entren varios millones de inmigrantes para pagar las pensiones es progresista.
Izquierda reversible.
1
K
15
#9
este_no_es_eltraba
#6
yo estoy en contra de ambas cosas.
Traer inmigrantes para hacer el trabajo precario y mal pagado que nosotros no queremos hacer, es esclavismo moderno. Yo quiero que vengan a trabajar en un curro digno como cualquer español.
Y permitir que los jubilados ocupen puestos de trabajo con el paro que tenemos actualmente me parece criminal directamente.
3
K
36
#15
estoyausente
#6
Ambas cosas son un retraso y una traba para el paro juvenil.
En contra de pedir inmigración tanto o más que en contra de que se reincorporen al trabajo los jubilados.
--
#7
Si estás jubilado, estás jubilado y bien jubilado estás. Alguien ocupará tu puesto. No será alguien sin estudios de Ávila, pero puede ser un teleco recién titulado de Cáceres. Todos los años se gradúan unos buenos pocos y no son pocos los que han acabado trabajando, por ejemplo de informáticos, porque no había trabajo de teleco.
El problema del paro juvenil no es desde luego trivial, pero tampoco pensemos que todos los parados son personas sin estudios o poco preparados. Ni que todos los puestos requieren de 3 ingenierías y cuatro idiomas.
0
K
9
#17
Grandpiano
#15
No existe tal cosa como "tu puesto". Cuando una persona se jubila puede contratarse a otra en su lugar para hacer lo mismo (eso sería "tu puesto"), o se puede contratar a otra para que haga algo parecido en condiciones diferentes, o se puede no contratar a nadie porque no hace falta o porque es más ventajoso para la empresa no hacerlo. Y todo esto suponiendo que hablamos de asalariados, si hablamos de autónomos lo de "tu puesto" directamente no tiene ni pies ni…
» ver todo el comentario
0
K
6
#16
RoterHahn
#6
Como dijo un "empresario" de Torre pacheco.
A los tatuados y con barba que vinieron a soltar su odio al inmigrante, no se les ve deslomándose en la cosecha de la sandía.
0
K
11
#7
Grandpiano
*
#2
¿Cómo funciona esto según tú? Si un ingeniero de teleco de Ávila jubilado quiere currar de lo suyo ¿no puede hacerlo porque un joven de Melilla que solo tiene la ESO está en paro? ¿Hay que contratar a este en Ávila como ingeniero o cómo va esto?
Me alucina la idea pueril que tanta gente tiene sobre el mercado laboral, como si simplemente fuese un conjunto de sillas en el que la única manera de sentarse es que alguien se levante antes. Es un poquito más complejo, ¿eh?
2
K
24
#14
Jjota
#7
esta bien la comparación pero en Melilla o donde sea hay ingenieros en paro también, simplemente que curre el xaval ingeniero y el jubilado que este jubilado, por que así bajamos la tasa de paro y al final los dos contribuyen.
0
K
6
#11
sotillo
#2
¿Dónde están los tres millones de parados? Será apuntados al paro
0
K
12
#3
yende
Hay un problema de paro, y queremos que la gente se jubilada trabaje. "Más madera, más madera"
2
K
24
#4
llanerosolitario
*
Entonces, los "adultos" que llevan trabajando casi toda su vida seguirán manteniendo a los jovenes que no encuentran trabajo.
2
K
23
#5
ContinuumST
Qué gran idea, éxito asegurado.
0
K
18
#8
xaxipiruli
Que no se preocupen los jubilados, que los jóvenes con sueldos de 1400€ les pagaremos las pensiones encantados de la vida
1
K
14
#1
sorrillo
Y ya están trabajando en la nueva legislación que recupere el trabajo infantil.
1
K
13
#10
username
Traducción:
30.000 personas que en vez de estar pudiendo disfrutar de una pensión digna se ven forzados a volver a trabajar porque la pensión no le llega
0
K
11
#13
fremen11
Y a los mayores de 55 y a los jóvenes que no los contrata nadie que les den por culo........
0
K
10
#18
osmond
A ver que la intención está clara, convencer a los pensionistas de que renuncien a una parte sustancial de su pensión de jubilación a cambio de darles el "derecho" a trabajar.
El Ejecutivo calcula que, una vez estabilizado el colectivo en 2033, el ahorro neto oscilará entre 185 y 285 millones de euros anuales,
Eso sí, para incrementar y regalar pensiones no contributivas no parecen querer ahorrar.
Relacionada:
www.parainmigrantes.info/como-traer-a-mis-padres-a-españa-en-2022/
0
K
7
#12
Lorips_
Genial,
Estaba asustado con la posibilidad de mejorar las pensiones gracias a los inmigrantes pero ya veo que no.
Estoy tranquilo. Con suerte podré trabajar hasta los 80!!!
0
K
6
