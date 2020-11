El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha admitido hoy que la Junta es partidaria de adelantar el toque de queda a antes de las 22.00 horas para que la población se quede en casa en horas no productivas, después de acordar el cierre de la actividad no esencial a las seis de la tarde, pero el Gobierno no ha atendido esta petición, por lo que finalmente Andalucía lo ha establecido desde las 22.00 a las 7.00 horas de la mañana.