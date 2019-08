El Gobierno se niega a pedir a Bruselas que acelere el desembarco del Open Arms: "No tenemos que hacerlo"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha reconocido que España no ha formalizado una petición a la Comisión Europea para acelerar el desembarco del Open Arms. Y tampoco entra en sus planes hacerlo. "No, no tenemos que hacerlo", ha respondido Calvo en declaraciones a la prensa recogidas por Europa Press. Por el contrario, desde Bruselas han insistido en que, para coordinar una posible solución, es necesario tramitar una solicitud.