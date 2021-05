El Gobierno indio pide eliminar la expresión "variante india" del coronavirus

El Gobierno indio ha remitido una comunicación a todas las plataformas de redes sociales para pedir que se deje de utilizar la expresión "variante india" del coronavirus. "Es completamente falso. No existe una variante india citada como tal por la Organización Mundial de la Salud", ha subrayado el Ministerio Electrónica y Tecnología de la Información en su misiva, recogida por el periódico 'The Hindustan Times'. "La OMS no ha asociado el término 'variante india' con la variante B.1.617 del coronavirus en ninguno de sus informes", ha explicado