El Gobierno fuerza una votación en el Congreso para obligar al PP a elegir entre subir el gasto público o austeridad

La Cámara votará el martes la decisión de suspender las reglas fiscales en 2021 y la derogación temporal del artículo 135 de la Constitución. Montero dijo primero que no habría votación porque no había objetivo de déficit; después se decidió que sí, aunque no hay obligación legal. El PP cree “esencial” conocer un plan de reequilibrio de las cuentas públicas “que el Gobierno oculta” y que, según Mario Garcés, pasará por “mayores impuestos”.