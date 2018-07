El Gobierno dice que no se puede solicitar un indulto hasta que la condena de cárcel sea firme para Juana Rivas

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha asegurado que "no se puede solicitar un indulto" hasta que no sea confirmada la sentencia que condena a cinco años de cárcel a Juana Rivas por dos delitos de sustracción de menores y a seis años de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos. Confía en que mientras tanto, no entre en prisión. "Hay que proteger el interés superior de los dos menores, también en estos momentos, mientras que la sentencia no es...