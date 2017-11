El Gobierno "desconoce" cuántas personas tienen escolta en la Casa Real y Presidencia

El Gobierno del PP asegura “no disponer de información” sobre cuántas personas disfrutan de servicio de escolta en la Casa Real, en Presidencia del Gobierno o a través de la policía adscrita a las autonomías. Así lo reconoce en una solicitud de informes que en agosto registró IU. La respuesta reconoce, no obstante, que “118 personalidades y cargos públicos” en activo y “28 ex cargos públicos” disponen de servicio de protección de escolta en otros ámbitos, pero se acoge a la “información clasificada” para no dar datos.