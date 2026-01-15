edición general
6 meneos
30 clics
El Gobierno deberá pagar a los butaneros por la entrega a domicilio de las bombonas

El Gobierno deberá pagar a los butaneros por la entrega a domicilio de las bombonas

<Accesible en modo lectura> El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a regular y compensar económicamente el servicio de reparto a domicilio de las bombonas de butano. El fallo exige al Ministerio para la Transición Ecológica elaborar y aprobar, en un plazo máximo de seis meses, la normativa que regule el coste de este servicio obligatorio. El alto tribunal concluye que el Ministerio, actualmente dirigido por Sara Aagesen, debe retribuir a los distribuidores de gas licuado del petróleo (GLP) por la obligación de llevar las bombonas hasta

| etiquetas: butano , energía , economía , tribunales , sociedad
5 1 0 K 67 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 67 actualidad
Olepoint #2 Olepoint *
Que se dejen de tonterias y que obliguen a cualquier gasolinera a tener los dos tipos de botellas, la grande de hierro, la bonificada, y la pequeñita con asas de plástico y menos capacidad, la no bonificada.

Hasta los huevos que sobre todo en las grandes ciudadades las gasolineras no tienen las botellas bonificadas, las grandes, y te "obligan" a obtener las no bonificadas con el gas mucho más caro.

No me digáis que hay un caminón que reparte porque reparte a las horas que la gente está trabajando y fuera de sus domicilios.
5 K 58
estemenda #6 estemenda
#2 Hay también bombonas grandes con asas azules, no bonificadas, que se diferencian solo en las asas de plástico añadidas y, por supuesto, en el precio.
... un camión que reparte porque reparte a las horas que la gente está trabajando...
Si haces el pedido por teléfono, la locución ofrece la posibilidad de "... si el dinero queda debajo de la bombona, pulse 3..."
0 K 12
powernergia #1 powernergia
Si el precio no es libre, parece justo.
2 K 25
nemeame #5 nemeame
#1 Más de la mitad de las bombonas que llevan son de mercado libre y aprovechan cualquier oportunidad para colarte una y que pagues más que por las del mercado regulado, además en muchas zonas van pasando por todas las calles de todas formas además de poder ir por encargo si les llamas. Se van a aprovechar de esta medida si o si para beneficio propio
0 K 10
powernergia #8 powernergia *
#5 Supongo que las bombonas que se llevan fuera del mercado regulado pueden cobrar lo que quieran (si te informan) y no les afecta nada de esto.

Me parece justo que el coste de estas entregas a partir al menos de la recogida de la bombona en el camión (muy variable) no se cargue a la empresa distribuidora.
Otra opción sería repercutir este coste entre todos los usuarios subiendo el precio con un añadido "transporte a domicilio".
0 K 11
TheIpodHuman #3 TheIpodHuman *
El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a regular y compensar económicamente el servicio de reparto a domicilio de las bombonas de butano

Supongo que el polvo con la doña de turno seguira siendo gratis y estara incluido :troll: :-D
0 K 11
devilinside #4 devilinside
#3 Supongo que no podrán pillar, igual que las propinas, ya que paga el Estado
0 K 12
Elbaronrojo #7 Elbaronrojo
#3 Es un mito eso de que el butanero la mete hasta el fondo.

youtu.be/ZI8FsxDln2w?si=Jz1MDw0fm0nNw1Za
0 K 10

menéame