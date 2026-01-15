El Gobierno deberá pagar a los butaneros por la entrega a domicilio de las bombonas

<Accesible en modo lectura> El Tribunal Supremo ha obligado al Gobierno a regular y compensar económicamente el servicio de reparto a domicilio de las bombonas de butano. El fallo exige al Ministerio para la Transición Ecológica elaborar y aprobar, en un plazo máximo de seis meses, la normativa que regule el coste de este servicio obligatorio. El alto tribunal concluye que el Ministerio, actualmente dirigido por Sara Aagesen, debe retribuir a los distribuidores de gas licuado del petróleo (GLP) por la obligación de llevar las bombonas hasta
Hasta los huevos que sobre todo en las grandes ciudadades las gasolineras no tienen las botellas bonificadas, las grandes, y te "obligan" a obtener las no bonificadas con el gas mucho más caro.
No me digáis que hay un caminón que reparte porque reparte a las horas que la gente está trabajando y fuera de sus domicilios.
... un camión que reparte porque reparte a las horas que la gente está trabajando...
Si haces el pedido por teléfono, la locución ofrece la posibilidad de "... si el dinero queda debajo de la bombona, pulse 3..."
Me parece justo que el coste de estas entregas a partir al menos de la recogida de la bombona en el camión (muy variable) no se cargue a la empresa distribuidora.
Otra opción sería repercutir este coste entre todos los usuarios subiendo el precio con un añadido "transporte a domicilio".
Supongo que el polvo con la doña de turno seguira siendo gratis y estara incluido
