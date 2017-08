El Gobierno de Canarias no prohíbe el baño en las zonas de microalgas, pero los técnicos confiesan que no se bañarían

"Yo no me bañaría en un sitio con las aguas de ese color, es de sentido común", sostiene el taxónomo y experto del Banco Español de Algas (BEA) Emilio Soler, quien explica que estas cianobacterias producen amonio como desecho, que es irritante y cuyo contacto con las mucosas puede producir dermatitis pasajeras y que en caso de ingerir agua no ocurre "nada, lo único es que sabe mal, huele como pescado podrido".