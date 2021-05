El Gobierno de Canarias descarta solicitar el estado de alarma

El Gobierno de Canarias no contempla pedir el estado de alarma para la comunidad autónoma. "en la situación en la que estamos no vemos necesario utilizar esa vía". El descarte se argumenta en las condiciones epidemiológicas que atraviesa el Archipiélago. La incidencia acumulada sigue en descenso, con 85 casos por 100.000 habitantes en 14 días, y los informes epidemiológicos no apuntan a la urgencia de establecer cierres perimetrales. Esta, junto al toque de queda y las limitaciones en lugares de culto, es la medida estrella que afecta a derecho