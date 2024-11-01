edición general
8 meneos
10 clics

El Gobierno de Aragón decreta “exención de impuestos a ACS” para su centro de datos en La Puebla de Alfindén

Desde Ecologistas en Acción y Ansar señalan que “este proyecto -del empresario Florentino Pérez- está basado en datos falsos y, además, no cumple ninguno de los supuestos contemplados en la ley para declararlo de interés general y, por tanto, persistir y hacerlo sólo puede producirse en fraude de ley”. Las entidades han presentado “un recurso contra esta declaración para evitar graves problemas para la población y la industria aragonesas”.

| etiquetas: florentino pérez , acs , mamandurria , poquita vergüenza
6 2 1 K 56 actualidad
4 comentarios
6 2 1 K 56 actualidad
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Sobresaliente
1 K 22
reivaj01 #2 reivaj01
#1 El recurso será sobreseído.
1 K 25
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 #2 Es sobrecogedor.
0 K 12
manc0ntr0 #4 manc0ntr0
#1 #2 #3 se sobreentiende perfectamente lo que queréis decir
0 K 8

menéame