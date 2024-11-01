El Gobierno de Aragón decreta “exención de impuestos a ACS” para su centro de datos en La Puebla de Alfindén

Desde Ecologistas en Acción y Ansar señalan que “este proyecto -del empresario Florentino Pérez- está basado en datos falsos y, además, no cumple ninguno de los supuestos contemplados en la ley para declararlo de interés general y, por tanto, persistir y hacerlo sólo puede producirse en fraude de ley”. Las entidades han presentado “un recurso contra esta declaración para evitar graves problemas para la población y la industria aragonesas”.