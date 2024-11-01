edición general
El Gobierno aprueba la subida salarial del 11,4% a los funcionarios: su sueldo medio superará los 50.000 euros en 2028

El incremento correspondiente a 2025 (del 2,5%) se abonará ya en la nómina de diciembre y será retroactivo. El sueldo medio de los empleados públicos habrá subido 5.215 euros anuales al final del periodo.

Kmisetas
Madre mía, la PSOE huele a chamusquina y de repente magia: lluvia de billetes públicos para ver si alguien les perdona que el partido parezca una cooperativa de comisionistas.

Mientras les caen encima informes de millones en mordidas, aparecen con una subida del 11,4% a los funcionarios como quien reparte cupones descuento antes de que cierren el local. Y justo ahora, qué casualidad. Ni en los supermartes del Black Friday ves semejante urgencia por “mejorar las condiciones”.

El chiste es que…
5
wai
A esas etiquetas le falta "No es magia, son tus impuestos".
3
doramono
#1 Es una forma legal de robar
2
angelitoMagno
#1 #2 ¿No os gustan los impuestos? Podéis emigrar a Venezuela o al centro de África.
 media
9
doramono
#9 en esos sitios no pueden robar porque no trabaja nadie
1
wai
#9 Me gustan los impuestos cuando sirven para sostener servicios públicos de calidad.

Cuando se usan para comprar votos pues ya me gustan menos.
1
paleociencia
#1 #2 Entonces también faltaría, "no es privilegio, es su derecho"
1
Atusateelpelo
#1 Mucho mejor el sistema que prefieren los empresarios: "trabajadores sin cobrar (a.k.a. esclavos)"
0
valandildeandunie
#1 Se te huele la envidia por ser incapaz de sacarte una oposición porque no pasas ni el psicotécnico más básico
1
wai
#13 Se nota que me conoces, si...
0
obmultimedia
"su sueldo medio superará los 50.000 euros en 2028" , la trampa del "sueldo medio", cuando la mayoria cobran un poco mas que el SMI
2
arturios
¿El sueldo medio será de 50.000 lerus? :shit: o no saben hacer medias o mienten (o ambas cosas, que con los periodistos de hoy en día...).

Veo que otros como #3 o #4 ya se han dado cuenta de la trampa.
2
Forestalx
#3 #8 #4 Lo de siempre. En este caso la mediana sería mucho más interesante.
1
DayOfTheTentacle
#14 así! así! con unas cuantas medianas de voll damm arreglamos el mundo!
1
DayOfTheTentacle
#8 Algunos funcionarios tienen que cobrar muchísimo! (aunque con los trienios y complementos muchos ganan bastante bien, las cosas como son. Mi mujer cobra un poco más que el salario medio de Barcelona, como yo)
0
ChatGPT
En algo tendrán que gastar el récord de impuestos que tenemos año tras año, porque por lo visto en vivienda social no hace falta :troll:
2
Atusateelpelo
Un 2,5% de subida en 2025. Ahora mismo la inflacion interanual es del 3,1%
Un 1,5% de subida en 2026 (+0,5 si inflacion +1.5%). Lo que seria un 2% como mucho.
Un 4,5% de subida en 2027.
Y un 2% en 2028.

Y parece ser que a algunos meneantes les parece demasiado. Seguro que ellos cobran una subida mucho menor sin protestar, claro que si...
0
tdgwho
#17 Lo mejor es que pongan el sueldo medio por la cara, cuando la mayoría no superan los 25-30k, Y los C1 y C2 no suben de 23k.
0
ChatGPT
#_4 vamos a hacer números. Suponiendo que esa mayoría que cobra el SMI, sea el 51% de funcionarios, quiere decir que para que el promedio de todos fuera 50.000 euros, el 49% restante de funcionarios tendría que cobrar unos 84.000 euros.

Ni tan mal eh
0
Tok_Tok
#10 Arquitectos, cirujanos, bomberos, etc. no me parece un sueldo escandaloso
0
okeil
Una victoria, frijoles y su vicemamandurrio no lo hubiesen permitido, los funcionarios deberían ser los primeros que se apretasen el cinturón, hay que convertirse en Senegal cuanto antes ... Que viene eta más viva que nunca y nos invade.
0
DatosOMientes
Alguien ha ido al supermercado a comprar votos...
0
pablisako
Si es que vamos como un cohete xD
0
DayOfTheTentacle
Sueldo medio... mi mujer es funcionaria y no cobrará eso si el incremento es del 11,4% pero bueno, se agradecerá la ayudita.
0
La_fruta_de_ayuso
Y esto como se va a pagar? Subida de autónomos entre otras, y ellos creyéndose superiores
0

