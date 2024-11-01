El Gobierno aprueba la subida salarial del 11,4% a los funcionarios: su sueldo medio superará los 50.000 euros en 2028

El incremento correspondiente a 2025 (del 2,5%) se abonará ya en la nómina de diciembre y será retroactivo. El sueldo medio de los empleados públicos habrá subido 5.215 euros anuales al final del periodo.
Mientras les caen encima informes de millones en mordidas, aparecen con una subida del 11,4% a los funcionarios como quien reparte cupones descuento antes de que cierren el local. Y justo ahora, qué casualidad. Ni en los supermartes del Black Friday ves semejante urgencia por “mejorar las condiciones”.
El chiste es que… » ver todo el comentario
Cuando se usan para comprar votos pues ya me gustan menos.
Veo que otros como #3 o #4 ya se han dado cuenta de la trampa.
Un 1,5% de subida en 2026 (+0,5 si inflacion +1.5%). Lo que seria un 2% como mucho.
Un 4,5% de subida en 2027.
Y un 2% en 2028.
Y parece ser que a algunos meneantes les parece demasiado. Seguro que ellos cobran una subida mucho menor sin protestar, claro que si...
Ni tan mal eh