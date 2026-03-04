·
El Gobierno abre la puerta a desplegar ayudas fiscales si la crisis de Irán se agrava
El Ministerio de Economía lanza un mensaje de tranquilidad, pero a la vez asegura que reaccionará “igual que en 2022″ ante una nueva escalada inflacionaria
crisis irán
combustibles
ayudas fiscales
actualidad
actualidad
