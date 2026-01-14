Gloria a Cervantes

Con extraña habilidad
Un soldado, poco a poco
Queriendo pintar a un loco
Retrató a la humanidad.
Como dijo la verdad,
Dejó al mundo descontento,
Y, mendigando el sustento,
Murió de hambre el pobrecito
Acusado del delito
De tener mucho talento.
En obra tan singular
Que rival no ha de tener
España aprende a leer
El mundo aprende a pensar.
De aquel tesoro sin par
Cervantes, con rica vena,
Puso tanto en cada escena
En una página sola
Que aún siendo la obra española
España la encuentra buena
Hoy dice el mundo, y se engaña,
-pues no era manco el autor-
Mas quien hizo tal primor
Salió manco de campaña.
Si por la gloria de España
Que en el Quijote se encierra
Europa nos arma guerra
Decid con desdén profundo
¡EL MEJOR LIBRO DEL MUNDO ,
LO ESCRIBIÖ UN MANCO EN MI TIERRA!
Leopoldo Cano y Casas