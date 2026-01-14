Gloria a Cervantes

Con extraña habilidad

Un soldado, poco a poco

Queriendo pintar a un loco

Retrató a la humanidad.

Como dijo la verdad,

Dejó al mundo descontento,

Y, mendigando el sustento,

Murió de hambre el pobrecito

Acusado del delito

De tener mucho talento.

En obra tan singular

Que rival no ha de tener

España aprende a leer

El mundo aprende a pensar.

De aquel tesoro sin par

Cervantes, con rica vena,

Puso tanto en cada escena

En una página sola

Que aún siendo la obra española

España la encuentra buena

Hoy dice el mundo, y se engaña,

-pues no era manco el autor-

Mas quien hizo tal primor

Salió manco de campaña.

Si por la gloria de España

Que en el Quijote se encierra

Europa nos arma guerra

Decid con desdén profundo

¡EL MEJOR LIBRO DEL MUNDO ,

LO ESCRIBIÖ UN MANCO EN MI TIERRA!

Leopoldo Cano y Casas