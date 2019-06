El globo gigante del "bebé Trump" en pañales sobrevolará Londres por su visita oficial a Reino Unido

Un globo gigante que representa a Donald Trump como un bebé que usa pañales, y que él mismo dijo que lo hace sentir que no es bienvenido, será lanzado de nuevo en Londres. El globo de 6 metros apareció por primera vez sobre Westminster el día que el presidente de Estados Unidos visitó por última vez Londres, el 13 de julio de 2018. Trump expresó lo siguiente entonces ante las preguntas del periódico The Sun: "supongo que si ponen un dirigible para hacerme sentir que no soy bienvenido, no hay razón para que vaya a Londres"