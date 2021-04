Girona acogerá el próximo sábado, como prueba piloto, un festival de música electrónica para un público de 250 personas con mascarilla, sin distancias de seguridad, y que podrán bailar y tomar consumiciones del servicio de bar. Los asistentes que no estén vacunados o que no hayan pasado el coronavirus hace menos de tres meses se deberán hacer un test de antígenos previo para acreditar que no son positivos y poder entrar.