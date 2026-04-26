Lo que los Gipsy Kings le dirían a Lefebvre

Hay canciones cuya letra puede ser interpretada de mil formas diferentes. Es más, hay canciones, como Caminando por la Calle, de los Gipsy Kings, que pese a la sencillez y brevedad de su contenido, pueden ocupar un lugar preferente en los ejemplos prácticos de una clase teórica de antropología urbana. Caminando por la calle es la trialéctica del espacio de Henri Lefebvre y la liminalidad urbana de Manuel Delgado.