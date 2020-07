El gin tonic ha salvado más vidas británicas que todos los doctores del Imperio. Llegó a decir Winston Churchill, aunque, la verdad, es que si todos las frases que se atribuyen a Paulo Coelho y a Winston Churchill las hubiesen pronunciado ellos, no creo que hubiesen tenido tiempo para nada más. La dijese o no, lo que tengo claro es que esa bebida no tenía rodajas de pepino, ni fresas, ni flores, ni anacardos, ni hierbas… ni nada por el estilo. Sería algo tan sencillo, tal y como su propio nombre indica, como mezclar ginebra y tónica.