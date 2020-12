Gianni Rodari, historia de un rebelde

Los lectores conservadores le llamaban il diavolo comunista, y el Vaticano no dudó en excomulgarle, tachándole de "ex seminarista cristiano diventato diabolico". No es la descripción de un personaje blanco, plano, el tipo de personaje que se podría esperar de uno de los autores para niños más conocidos de Europa. Porque eso fue Rodari, autor de volúmenes geniales como Cuentos por teléfono, pedagogo defensor de la inventiva y del poder de los niños, convicciones reflejadas en Gramática de la fantasía, uno de sus libros más famosos.