A George W. Bush le preocupa "la capacidad de la gente para difundir todo tipo de falsedades" (en)

El ex presidente George W. Bush dijo que está preocupado por la difusión de información falsa por internet. "Lo que es realmente preocupante es la cantidad de información falsa que hay y la capacidad de la gente para difundir todo tipo de falsedades", dijo. "No sé qué vamos a hacer al respecto. Sé lo que voy a hacer al respecto, no estoy en Twitter, Facebook, nada de eso".