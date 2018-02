Los partidarios del Brexit más duro y antiUE han sumado otro nombre a su ya larga lista de enemigos. Y es uno de los sospechosos habituales que son señalados con frecuencia por los partidos europeos de extrema derecha, en especial, en su país de origen, Hungría. Se trata de George Soros, que apareció en la portada de The Daily Telegraph del jueves con el titular “Man who broke the Bank of England backing secret plot to stop Brexit”.